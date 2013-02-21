Стоимость лицензии на импорт лекарств составит 1134 грн

Стоимость лицензии на импорт лекарств, получение которой станет обязательной для импортеров с 1 марта 2013 года, составит 1134 грн, что, вероятно, не окажет значительного влияния на цену импортных препаратов в Украине, поскольку лицензия выдается на весь заявляемый импортером ассортимент импорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил глава Государственной службы лекарственных средств Алексей Соловьев.

«Стоимость лицензии - 1134 грн. Это вряд ли как-то скажется на цене лекарств, поскольку лицензия выдается на весь перечень импорта», - сказал А.Соловьев.

При этом он напомнил, что с 1 марта условия получения лицензии максимально упрощены. «Риски минимизированы еще и тем, что получить лицензию можно будет на основании заявления – без соблюдения всех утвержденных лицензионных требований. Эта норма действительна, поскольку нельзя вводить жесткие требования (к импорту - УНИАН) одномоментно. Переходный период необходим. И он предусмотрен – вплоть до 1 декабря», - отметил чиновник.

При этом он добавил, что ужесточенные требования к импорту определят не только степень ответственности производителя за импортируемый в Украину продукт, но еще и сделают невозможными случаи отгрузки продукции через третьи страны. «Закон не позволит производителю отгрузить препарат через третьи страны – например, из Беларуси через Новую Зеландию в Украину. А кроме того, по закону посреднику предстоит обеспечить все условия для организации поставки лекарств», - подчеркнул А.Соловьев.

Как сообщал УНИАН, летом 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон о лицензировании отдельных видов деятельности, в том числе лицензировании импорта лекарственных средств. Положения закона о лицензировании импорта вступают в силу с 1 марта 2013 года, однако по состоянию на 21 февраля они все еще проходят регистрацию в Министерстве юстиции и импортеры до сих пор не получили четкого перечня лицензионных требований, которые определяют получение лицензии на импорт лекарств.

Кроме того, на протяжении января-февраля представители профессиональных ассоциаций, а также ведущие менеджеры Европейской бизнес Ассоциации и Американской торговой палаты не раз обращались к украинским властям с просьбой отменить действие закона о лицензировании лекарств, называя его ненужным и ведущим к нагромождению рыночных ограничений и, как следствие, к дефициту, повышению цен на лекарства, а то и полному исчезновению большого количества лекарств импортного производства, не имеющих аналогов в Украине.