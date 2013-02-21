Минздрав начал тендерные закупки почти по всем госпрограммам
За январь осуществлен сбор 1500 заявок
Министерство здравоохранения Украины начало тендерные процедуры закупок почти по всем государственным программам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления государственных целевых программ и государственных закупок Минздрава Украины Галина Довганчин сегодня на брифинге.
По ее словам, формирование номенклатуры закупок 2013 года было начато в конце прошлого года.
«За январь осуществлен сбор более 1500 заявок, их обобщение, анализ и проработка, разработана информация относительно предметов закупки и уже непосредственно начаты тендерные процедуры закупки. Первые объявления датируются 29 января, а первое раскрытие предложений участников запланировано уже на 4 марта», - отметила Г.Довганчин.
Она отметила, что для выполнения государственных целевых программ и комплексных мероприятий программного характера Комитетом по конкурсным торгам Минздрава Украины принято решение о проведении более 80 процедур закупок на общую сумму более 1,8 млрд грн, что составляет около 90% общей суммы, предусмотренной на соответствующие цели государственным бюджетом на текущий год.
«На начало марта приходятся раскрытие (предложений) по социально самым важными направлениями медикаментозного обеспечения: такими как, иммунизация населения, мероприятия по лечению детей, профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и пр. Заключены договора на общую сумму 1 817,0 млн грн. При этом прямая и опосредствованная экономия бюджетных средств составила почти 150 млн грн, или около 8% объема осуществленных закупок", - сказала Г.Довганчин.
Она подчеркнула, что Минздраву удалось повысить конкурентную среду госзакупок и прозрачность тендерных процедур.
«В 2012 году, по сравнению с предыдущими годами, значительно уменьшились количество жалоб, поданных участниками тендеров относительно хода процедур. В 2009-м таких обжалований было 102, в 2010-м – 84, в 2012-м – только 3 жалобы», - отметила Г.Довганчин.
Она также отметила, что выросли объемы финансирования ряда социально важных государственных программ.
«Финансовое обеспечение отдельных приоритетных государственных программ на 2013 год - профилактика и лечение СПИДа – 305,5 млн грн (40% потребности); лечение онкологических заболеваний у взрослых - 294,8 млн грн (95% потребности); лечение онкобольных детей – 215,9 млн. грн (100%); иммунопрофилактика населения – 303 млн. грн (65%); сердечно-сосудистые заболевания – 264 млн грн.; борьба с туберкулезом – 175,8 млн грн (76%); лечение детей, больных гемофилией, - 55 млн грн; лечение взрослых, больных гемофилией, – 63,6 млн грн; лечение рассеянного склероза – 73,5 млн грн; донорство крови – 67,1 млн грн; трансплантация – 35 млн грн; репродуктивное здоровье нации – 34,1 млн. грн», - проинформировала Г.Довганчин.