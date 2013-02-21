ООН поддержала украинские инициативы по защите окружающей среды

Посол Украины в Республике Кения и Объединенной Республике Танзания, Постоянный Представитель Украины при Программе ООН по окружающей среде и Постоянный Представитель Украины при Программе ООН по населенным пунктам Владимир Бутяга, а также советник Министра экологии и природных ресурсов Украины Игорь Маркелов встретились с заместителем Генерального Секретаря ООН, Исполнительным Директором ЮНЕП Ахимом Штайнером. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Во время встречи было отмечено плодотворное и конструктивное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, которое имеет перспективы развития и еще нереализованный потенциал. Стороны обменялись мнениями относительно влияния состояния окружающей среды на социально-экономическое положение населения планеты, которое в ближайшие десятилетия вырастет с 7 до 9 млрд. Были обсуждены вопросы прямой взаимозависимости между продовольственной безопасностью стран и экологической ситуацией в них.

Украинской стороной было предложено на рассмотрение руководству ООН несколько направлений сотрудничества. Основное из них - продолжение реализации совместного проекта по исследованию влияния радиации на биоразнообразие в Чернобыльской зоне, что является первым за пять лет общим масштабным экологическим проектом ЮНЕП и Минприроды, который будет имплементирован на территории Украины.

Исполнительный директор ЮНЕП одобрительно воспринял возможность начать проект технической помощи ЮНЕП по разработке Концепции развития устойчивого потребления и производства в Украине, а также поддержки ЮНЕП совместной инициативе Минприроды и Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» по созданию GRID-Kiev на базе работающего Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию в Украине, Международного союза ученых по модели успешной реализации существующего GRID-Warsaw.

А.Штайнер поддержал инициативу украинской стороны по укреплению позиций ЮНЕП в Украине и рассмотрению возможности открытия офиса Программы ООН в нашей стране.