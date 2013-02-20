Ожидаются результаты расследования причин обвала на ЧАЭС

Результаты расследования причин частичного разрушения строительных конструкций машинного зала четвертого блока Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которое привело к остановке работ на объекте «Укрытие», ожидается получить от экспертных комиссий к 23 февраля 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Чернобыльской АЭС.

«Ожидается, что 23 февраля эксперты дадут свою оценку причин обрушения, рекомендации по корректирующим и стабилизационным мероприятиям», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время работа обеих комиссий подходит к концу.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля с. г. на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в помещениях, которые не обслуживаются.

Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

Все работы на объекте «Укрытие» после обрушения кровли в машинном зале четвертого блока ЧАЭС были прекращены, изменений радиационной обстановки не зафиксировано.

С 13 февраля на ЧАЭС работают две комиссии по расследованию причин частичного разрушения строительных конструкций машинного зала: одна – созданная приказом генерального директора Чернобыльской АЭС, вторая – созданная согласно предписанию Госатомрегулирования Украины, к работе которой привлечены представители Государственной инспекции по ядерной безопасности на ЧАЭС.

Задача комиссий – проанализировать ситуацию, которая привела к разрушению строительных конструкций, предоставить предложения по устранению последствий, а также разработать и согласовать с Госатомрегулирования Украины корректирующие мероприятия по обращению с дополнительными трапными водами и загрязненной пылью, которые могут образоваться за время, необходимое для восстановления поврежденной кровли и боковых стен машзала блока №4.

Предприятие «Новарка» аккредитовано в Украине для выполнения проекта строительства нового укрытия для Чернобыльского фонда «Укрытие». Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.