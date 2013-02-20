Азаров взялся решать проблемы вакцинации

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Константину Грищенко при участии Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Министерства здравоохранения, Госинформнауки, Национальной и Медицинской академий наук создать межведомственную рабочую группу по вопросам усовершенствования системы вакцинации.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По словам Н.Азарова, вчера во время консультаций с общественностью по поводу возвращения доверия к иммунопрофилактике населения и обеспечения качества и безопасности вакцинации был высказан ряд предложений относительно производства вакцин, условий хранения, повышения квалификации и ответственности иммунологов и т.п.

Глава правительства отметил, что рабочая группа должна изучить и обобщить все предложения и разработать проекты соответствующих документов

«У нас есть все для разработки проекта модернизации отечественной системы иммунопрофилактики и государственно-общественной программы пропаганды вакцинации», - подчеркнул Н.Азаров.