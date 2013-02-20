Правительство рассмотрит вопрос усиления социальной защиты
11:47, 20 февраля 2013Страна
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На заседаниии Кабмина
Сегодня по поручению Президента Украины правительство рассмотрит ряд проектов законодательных актов, которые направлены на усиление социальной защиты граждан.
Об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания Кабинета министров, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
Также правительство заслушает доклад Министерства социальной политики.
Премьер отметил, что правительство четко придерживается концепции социальных преобразований, в основе которой – социальная справедливость. «Мы год за годом должны - и будем - увеличивать социальную защиту», - подчеркнул Н.Азаров.
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