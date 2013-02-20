Стало известно, как мы будем отдыхать на майские

Кабинет министров перенес рабочие дни в 2013 году с пятницы, 3 мая на субботу, 18 мая и с пятницы, 10 мая на субботу, 1 июня.

Рабочие дни перенесены с целью создания благоприятных условий для празднования 1 и 2 мая - Дня международной солидарности трудящихся и 9 мая - Дня Победы, а также рационального использования рабочего времени. Перенос рабочих дней рекомендован руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", Государственной казначейской службы и банковских учреждений).

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Украины Николай Азаров.

Специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни определяет Национальный банк.