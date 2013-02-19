Всех больных миелолейкозом обещают обеспечить лечением

Государство обещает увеличить финансирование и обеспечить лечением всех больных хроническим миелолейкозом (ХМЛ) – злокачественным заболеванием крови.

Как заявили на пресс-конференции в УНИАН представители Всеукраинской общественной организации «Осанна», в Украине таких больных - две с половиной тысячи. Это люди, в основном, трудоспособного возраста, потому ХМЛ называют «раком молодых».

По словам экспертов, ХМЛ сегодня полностью поддается лечению (как при диабете), несколько таблеток в день позволяют держать болезнь под контролем, человек может жить полноценно.

В то же время, подчеркивают представители общественной организации, сама терапия очень дорогостоящая– до 250 тысяч гривень в год, потому многим пациентам она не доступна.

Председатель ВОО "Осанна" Виктор Писаренко рассказал, что с 2008 года в Украине заработал медико-социальный проект «Право жить», в рамках этого проекта 573 больных с ХМЛ получают бесплатное современное лечение. Благодаря этому они имеют возможность жить полноценной жизнью – работают, воспитывают детей.

«Но остальные пациенты - еще в очереди на лечение, на жизнь… Хочу дать надежду другим пациентам на то, что эта программа будет расширяться», - отметил В.Писаренко.

Главный гематолог Минздрава профессор Василий Новак подчеркнул, что проект «Право жить» является оригинальным и показательным относительно партнерства государства с производителем лекарственных препаратов.

«В 2010 году этот проект был признан лучшим социальным проектом. К сожалению, на сегодняшний день ни одна из представленных в Украине фирм не пошла на такое сотрудничество с государством, как это делает «Новартис». Благодаря этому из 2492 пациентов у нас есть 573 пациента, которые принимают дорогостоящий препарат», - сказал В.Новак.

По его словам, прием этих препаратов дает возможность 80-84% пациентов быть фактически здоровыми.

«Снимается инвалидность, человек приступает к выполнению своих гражданских обязанностей, потому что средний возраст таких больных – 34-40 лет. Таких результатов (как в лейкемии) среди других заболеваний мы не видим. Проект «Право жить» очень нужен, он дорогостоящий и сложный, но мы видим, что навстречу идет производитель. 20-25% дорогостоящих препаратов государство закупает, а 75-80% производитель дает в виде гуманитарной помощи. Это четко контролируется, все пациенты в регионах состоят на учете и получают соответствующее лечение», - сказал В.Новак.

«В первый раз увеличено вдвое финансирование Минздравом. У нас было 32 миллиона (на 573 пациента с ХМЛ), теперь – 64 миллиона. Это даст возможность нам охватить всех пациентов с ХМЛ, у которых есть прямые показания к применению этих препаратов», - сказал В.Новак.

В свою очередь, генеральный директор представительства компании «Новартис» Виктор Шафранский отметил, что проект «Право жить» является примером ответственного отношения бизнеса.

«Благодаря сотрудничеству с Минздравом, общественной организации удалось внедрить инновационные методы лечения тяжелой болезни. Результаты являются успешными и дающими надежду на жизнь. Экономический кризис и финансовое состояние государства не защищают пациента от болезни, и принимая во внимание, что высокотехнологичное лечение – дорогостоящее, не всем пациентам такое лечение доступно. Поэтому компания «Новартис» с целью продемонстрировать социальную ответственность и партнерство принимает участие в таких программах. Мы будем продолжать участие в программе «Право жить», соответственно доля препаратов «Новартиса», которые будут передаваться Минздраву, будет увеличена», - пообещал В.Шафранский.