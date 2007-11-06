В Украине возросло количество больных туберкулезом

В Житомирской области почти вдвое увеличилась смертность от туберкулеза. За 9 месяцев текущего года умерло 135 человек, в прошлом году за аналогичный период – 68. На 1 октября диагноз "туберкулез" установлен 791 человеку, в том числе 13 детям и 4 подросткам.

В Украине эпидемия туберкулеза наблюдается с 1995 года. Зафиксировано распространение всех форм болезни. Каждый час в нашей стране туберкулезом заболевают четыре человека и умирает 1 больной. При этом на учете находится 515 тыс. граждан Украины, больных туберкулезом – это второй показатель по Европе после России.

Вызывает обеспокоенность и повышение уровня заболеваемости туберкулезом среди детей. Главной причиной остается нехватка лекарственных средств для лечения. Уже свыше 40 лет ученые не предложили ни одного нового эффективного средства лечения этой болезни.

Но самое страшное во всей этой ситуации то, что большинство украинцев совершенно ничего не знает о туберкулезе. В частности, на достаточно низком уровне осведомленность подростков и молодежи о симптомах этого заболевания, путях заражения, влиянии на организм и последствиях. Так, по данным исследования Житомирского областного центра социальных служб для молодежи, больше половины респондентов уверены, что туберкулез распространяется исключительно через кровь или путем половых сношений, а проявляется длительной головной болью и болью в суставах. 34% опрошенных считают, что обнаружить опасную болезнь можно путем "сдачи анализа крови".

По оценкам ВОЗ, ежегодно на планете туберкулезом болеет 9 млн человек, и около 2 млн умирает от этой болезни. За последние 15 лет показатель заболеваемости вырос в 2,6 раза, а смертности – в 2,9.

Количество больных туберкулезом в Украине составляет приблизительно 85 человек на 100 тыс. населения, тогда как в Европе эта цифра равняется 20 на 100 тысяч. Самые высокие показатели заболеваемости и смертности наблюдаются в юго-восточном регионе.

Распространению эпидемии туберкулеза способствует эпидемия ВИЧ-инфекции, СПИДа. Именно она признана основной причиной роста смертности среди больных туберкулезом во всем мире, в том числе странах Восточной Европы. Кроме того, высокий уровень смертности предопределяет распространение химио- и мультирезистентного туберкулеза, который тяжело поддается лечению.

Основным способом передачи инфекции является воздушно-капельный путь. Редко инфекция может быть обусловлена употреблением молока. Известны также случаи контактного заражения у патологоанатомов и лабораторного персонала. Обычно для развития инфекции необходим длительный контакт с бактериовыделителем.

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