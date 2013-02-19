В Украине нет доверия к прививкам

Премьер-министр Николай Азаров считает необходимым принять меры по повышению иммунологической защиты населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал в ходе совещания с экспертами в сфере здравоохранения.

"Мы должны принять меры, чтобы поднять иммунологическую защиту населения", - сказал Н.Азаров.

"Доверие к системе иммунопрофилактики - это иммунологическая безопасность наших людей. В последние годы, нужно признать, доверие к вопросу вакцинации упало. Не было четкой позиции в этом вопросе со стороны правительства", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в ряде стран действуют жесткие нормы по иммунопрофилактике.

"Хочешь ты этого или нет прививка делается, иначе ребенок выпадает из школы, детского сада. Прививки являются абсолютно обязательными и никто не ставит их под сомнение. А у нас действует другая система, по которой в отдельных областях всего 40% детей прошли иммунизацию", - подчеркнул глава правительства.