Впервые в Украине медика наказали за разглашение ВИЧ-статуса

Впервые в Украине медицинского работника наказали за разглашение ВИЧ-статуса ребенка.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор БО «Крымский фонд «Наша надія»» Елена Березина.

По ее словам, к ней обратилась мама с тем, что ее приемного ребенка в школе обзывают «спидозным».

«Тогда наша организация и представители социальных органов пришли в эту школу для выяснения обстоятельств. Стало известно, что на родительском собрании (когда было объявлено о новом ученике) одна из мам возмутилась – «этот спидозный монстр будет учится с моим ребенком?». Оказалось, что эта женщина работала фельдшером-лаборантом в Доме ребенка, в котором ранее воспитывался ребенок. Она же «сколотила» группу из активистов-родителей и они обратились к директору с тем, чтобы не принимать (ребенка в школу – УНИАН)», - рассказала Е.Березина.

Адвокат рассказала, что общественная организация обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что нужно защитить интересы ребенка и с тем, что действия фельдшера-лаборанта подпадают под статью 132.

«Мы нашли поддержку и государственных служб, и социальных служб в защите этого ребенка-сироты. Нужно отдать должное маме, которая была готова идти до конца для того, чтобы другим не повадно было, чтобы нарушившие закон отвечали за свои слова. Ведь очень много других семей, которые не решаются защищать интересы своих детей», - отметила Е.Березина.

Она подчеркнула, что на протяжении более полутора лет было три отказа в возбуждении дела, но на сегодняшний день виновница привлечена к ответственности.

Президент Всеукраинского правозащитного движения «Гідність» адвокат Татьяна Бордунис сообщила, что к виновной применили санкцию в виде штрафа 1700 гривен, а также дополнительное наказание – в виде лишения занятия медицинской деятельностью сроком на один год.

«Это серьезно, ведь если она будет уволена, ее уволят по статье, поэтому женщине будет очень тяжело найти работу, связанную с профессией медика», - сказала Т.Бордунис.

Она также огласила результаты мониторинга за 2012 год относительно нарушений прав ВИЧ-инфицированных в Украине. Их проводила ВПД «Гідність» в 24 областях Украины и республике Крым.

«За 9 месяцев было выявлено 852 нарушения прав людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом и представителей уязвимых групп. Бесплатных консультаций было дано - 2926. На первом месте по нарушениям - сфера здравоохранения, на втором – правоохранительные органы, на третьем – сфера предоставления социальных услуг», - отметила Т.Бордунис.

По ее словам, в сфере здравоохранения чаще всего отказывают врачи, работники «скорых» тяжелобольным или смертельно больным в лечении, разглашают диагнозы, информацию и сексуальной ориентации, факты наркозависимости.

«Что касается правоохранительной сферы – очень много злоупотреблений, вымогательства взяток, физическое и психологическое насилие», - сказала Т.Бордунис.

Юрист подчеркнула, что представители уязвимых групп не знают о своих правах, боятся разглашения информации о своем ВИЧ-статусе, в то же время, у медицинских работников - очень низкий уровень знаний о законах и нормативных актах.