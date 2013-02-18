Пострадавшие в авиакатастрофе в Донецке получат 25 тыс

Кабинет министров принял решение о предоставлении материальной помощи пострадавшим в катастрофе самолета Ан-24 в аэропорту Донецка.

Как сообщает Правительственный портал, согласно этому решению, пострадавшие получат по 25 тыс. грн, а члены семей погибших - по 100 тыс. грн помощи.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля вечером в аэропорту Донецка при осуществлении посадки пассажирский самолет Ан-24 вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся и разломался пополам.

На борту самолета находилось 52 человека (8 членов экипажа). Погибли пятеро. 26 человек обратились за помощью к медикам.

По факту авиакатастрофы начато уголовное производство.