Пострадавшие в авиакатастрофе в Донецке получат 25 тыс
14:16, 18 февраля 2013Страна
0
Члены семей погибших по 100 тыс
Кабинет министров принял решение о предоставлении материальной помощи пострадавшим в катастрофе самолета Ан-24 в аэропорту Донецка.
Как сообщает Правительственный портал, согласно этому решению, пострадавшие получат по 25 тыс. грн, а члены семей погибших - по 100 тыс. грн помощи.
Как сообщал УНИАН, 13 февраля вечером в аэропорту Донецка при осуществлении посадки пассажирский самолет Ан-24 вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся и разломался пополам.
На борту самолета находилось 52 человека (8 членов экипажа). Погибли пятеро. 26 человек обратились за помощью к медикам.
По факту авиакатастрофы начато уголовное производство.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter