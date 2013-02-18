Погода на завтра

Завтра в западных и северных областях Украины местами ожидается небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах северной половины Украины гололедица. Ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 4-9° мороза, на севере Левобережья, в Карпатах и на Прикарпатье 10-15°, днем 0-5° мороза, на крайнем западе местами 1-3° тепла; в южной части ночью 0-5° мороза (на юге Крыма 0-2° тепла), днем 0-5° тепла.

В Киеве и области во вторник местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 4-9°, днем 0-5° мороза. В Киеве ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.