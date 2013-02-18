В здравоохранении проведут гендерную экспертизу

В течение 2013 года Министерство юстиции осуществит гендерно-правовую экспертизу шести базовых законов в сферах науки, культуры, здравоохранения, оплаты труда и установления пенсии за особые заслуги перед Украиной, на соблюдение в них принципа равноправия женщин и мужчин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, по словам министра Александра Лавриновича, до конца года запланирована экспертиза базовых законов «О научной и научно-технической деятельности», «О культуре». Кроме того, в сфере охраны законов будут исследованы базовые законы «Основы законодательства Украины о здравоохранении» и «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовая и социальная защита людей, живущих с ВИЧ». В сфере оплаты труда и пенсионного обеспечения будут исследоваться базовые законы «Об оплате труда» и «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».

Министр напомнил, что гендерная экспертиза осуществляется с целью приближения отечественного законодательства к международным стандартам жизни. В ходе экспертизы национальное законодательство подвергается комплексному исследованию на соответствие международно-правовым актам по правам человека о соблюдении принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Для исследования, по словам А.Лавриновича, выбираются акты законодательства в тех сферах общественных отношений, которые наиболее беспокоят граждан Украины и которые непосредственно касаются прав и свобод женщин и мужчин.

Проведение гендерной экспертизы возложено на Министерство юстиции законодательством Украины, а также актами Кабинета министров.