Стало известно, когда в Украине закончится зима

Зимняя погода сохранится на территории Украины до конца февраля, причем в последний день месяца возможно понижение температуры до 15-20 градусов мороза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«В Украине сохранится зимний характер погоды с незначительными осадками на востоке и в центральных районах. Температурный режим – близкий к норме. Температура воздуха составит 1-6 градусов мороза ночью и около 0 градусов днем. В западном регионе ночью ожидаем 5-10 градусов мороза и днем – 1-6 градусов мороза при относительно низкой интенсивности осадков», - сказал Н.Кульбида.

Однако, по его словам, уже 22-23 февраля возможно усиление осадков и повышение температуры на 3-5 градусов. «Снег пройдет на севере и дождь – на юге», - уточнил глава Гидрометцентра.

При этом Н.Кульбида отметил, что уже к 28 февраля возможно резкое понижение температуры. «В последний день месяца - 28 февраля - есть вероятность снижения температуры в отдельных районах до 15-20 градусов мороза на севере и востоке. Однако такое похолодание продлится всего сутки», - отметил Н.Кульбида и добавил, что неких чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий, в ближайшую неделю Гидрометцентр не ожидает.