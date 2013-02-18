Угрозы разрушений на украинских АЭС нет

Угрозы обрушения зданий и сооружений на площадках 4 украинских атомных электростанций нет, заявили в государственном предприятии НАЭК "Энергоатом".

"Что касается АЭС, находящихся в эксплуатации, напомню это Запорожская, Южно-Украинская, Ривненская и Хмельницкая АЭС, то наша компания, как оператор украинских АЭС, направила информационное письмо на станции с тем, чтобы провести дополнительный контроль за состоянием всех зданий и сооружений на предмет возможного обрушения", - заявил генеральный инспектор-директор по безопасности "Энергоатом" Данко Биллей, передает ВВС Украины.

По его словам, Чернобыльская АЭС не входит в состав "Энергоатома", однако инспектор заверил, что "обрушение участка кровли машзала ЧАЭС не привело к изменению радиационной обстановки и повреждению несущей конструкции саркофага над 4 энергоблоком".