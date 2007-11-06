Жители горных сел смогут делать кардиограмму по телефону

Система телекарт уже действует в столичных и в нескольких областных кардиоцентрах. Однако впервые в Украине кардиолог Долинской районной больницы Мирослав Тарнавский решил помогать жителям сел.

Теперь больным не нужно ехать в райцентр для кардиологического обследования и получения консультаций.

Кардиограмма по телефону. Это не фантастика, а уже реальность для жителей горных и отдаленных сел Долинского района Прикарпатья. Чтобы знать о состоянии сердца, больному достаточно обратиться к фельдшеру. Подключают пациенту специальное устройство, похожее на маленький диктофон, и электрические сигналы передаются по телефону специалисту. На другом конце трубки врач принимает и расшифровывает кардиограмму.

Мирослав Тарнавский, кардиолог Долинской районной больницы: "Человек может обратиться или в ФАП, или в амбулаторию. Мне передают кардиограмму и объективные данные есть в реальном времени. Я вижу все на мониторе и соответственно принимаю решение относительно диагностики".

Жители сел новинкой довольны. На радости и из любопытства, говорят фельдшера, сначала проверялись все: и стар, и млад. Сегодня каждый день обследуют двух-трех пациентов.

Иван Мальен, житель села Княжолука: "Я себе перешел через улицу, мне сказали результаты и не нужно ездить в райцентр".

С помощью системы телекарт уже спасают жизни. Дедушка жаловался на боль в сердце. По телефону диагностировали нарушение коронального кровообращения. Скорая добралась до села в течение часа.

"Если бы практически не было той системы, больной бы бросался к фельдшеру, фельдшер бы его посылал в районную больницу, а это тратится время, больной мог бы умереть", - говорит Мирослав Тарнавский.

Прибор стоит три тысячи гривен. Сейчас их закупили для шести амбулаторий и двух медпунктов. Теперь врач Тарнавский ищет 50 тысяч долларов на аналогичное ультразвуковое устройство. 35 тысяч уже предоставили меценаты. Еще 15 надеются собрать с волынян. Для этого каждому жителю города достаточно перечислить одну гривну тридцать копеек.

ICTV