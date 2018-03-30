Кто хозяин вашего здоровья?

Пару месяцев назад, по инициативе и под эгидой президента Украины, состоялся Всеукраинский форум «Здоровая нация». «Здоровая нация — это реальность», — утверждает президент в изданной к форуму брошюре. И раскрывает пути решения этой проблемы: борьба с вредными привычками, сбалансированное питание, двигательная активность, преодоление социальных инфекционных заболеваний, борьба с бытовым и дорожно-транспортным травматизмом. Таким образом, решение практически всех проблем оздоровления нации лежит в области формирования здорового образа жизни населения. В противном случае нация вымрет. В то же время, цитирую, «пропаганда здорового образа жизни и его соблюдение не требуют больших финансовых затрат» — утверждается далее в брошюре. Так ли это?

Одним из первых, пожалуй, жителей нашей планеты, задумавшимся о судьбе человечества, был наш великий соотечественник И.Мечников. Выступая на съезде естествоиспытателей в 1887 г. и обсуждая проблему вымирания биологических видов, он сказал: «Природа не пощадила их (исчезнувшие биологические виды. — Г.А.). Почем знать, не готова ли она поступить так же и по отношению к роду человеческому?» Чрезвычайную актуальность угроза существованию человечества на Земле приобрела во второй половине ХХ века. Именно в это время наиболее остро проявились последствия изменения социальных и природных условий существования биологического вида homo sapiens. Эпидемия хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) охватила сначала развитые страны, а потом и развивающиеся. Американский теоретик медицины Милтон Террис объявил о необходимости проведения второй — вслед за первой, направленной против инфекционных заболеваний, — противоэпидемической революции. Суть ее — выявление групп риска, которым грозят ХНИЗ и смерть от них, и проведение соответствующих профилактических мероприятий.

Общественность все больше стала понимать: медицина практически бессильна против этой группы болезней — лечить их трудно, а порой и невозможно. Единственный путь достижения успеха — их предупреждение.

Канадский министр здравоохранения М. Лалонд в 1974 году опубликовал свой знаменитый доклад «Новый подход к сохранению здоровья канадцев», в котором представил доказательства того, что традиционная система здравоохранения и медицина вообще играют отнюдь не ведущую роль в комплексе факторов, которые определяют здоровье человека. Несмотря на ежегодное увеличение финансирования здравоохранения, научных исследований, возрастание количества врачей и совершенствование лечебно-диагностических мероприятий, показатели здоровья населения не улучшаются в соответствии с затраченными усилиями. Был четко сформулирован тезис о том, что главным фактором, который в наибольшей степени обусловливает состояние здоровья людей, является не уровень медицинского обслуживания, а образ жизни, который они ведут. Этот доклад заложил новые представления в понимании проблемы здоровья населения, обнародовав для политиков и широкой общественности принципиальные основы новой системной деятельности в пользу индивидуального и общественного здоровья. Эта деятельность получила название health promotion (буквально — «способствование здоровью»), иными словами — формирование здорового образа жизни (ЗОЖ). Было начато коренное реформирование системы здравоохранения по трем основным направлениям:

— создание специальной государственной структуры, которая отвечает за формирование здорового образа жизни населения;

— разработка и проведение специальных программ исследований, информирование населения и специалистов-медиков, просвещение населения в отношении проблем здоровья и формирование ЗОЖ;

— охват практическими мероприятиями по формированию ЗОЖ все большего количества населенных пунктов.

Государственный орган, который был создан в 1978 году, — Федеральное управление по вопросам формирования ЗОЖ в составе Министерства национального здоровья Канады — сосредоточил свою работу на четырех направлениях. Первое включало в себя выявление тех слоев населения, которым необходима первоочередная помощь в просвещении и информации в отношении проблем здоровья. То есть усилия не распыляются на все население, а локализуются в тех местах и по отношению к тем прослойкам общества, акцентирование внимания на которых доказано исследованиями. Второе направление включало в себя программы финансирования локальных проектов формирования ЗОЖ в местных территориальных условиях с участием общественных организаций. Третье — лоббирование «здоровой» государственной политики как на уровне федерального правительства, так и провинций. И четвертое — повышение уровня образованности различных слоев населения в отношении проблем здоровья, пропаганда ЗОЖ как общенациональной ценности.

Провозглашение фактически новой идеологии здравоохранения было позитивно воспринято ВОЗ, что проявилось в проведении под эгидой этой авторитетной организации цикла исследований и мероприятий в различных странах. По инициативе ВОЗ была начата международная кампания под названием «Здоровье для всех», в рамках которой исследовалась, систематизировалась, обобщалась и обнародовалась информация о существующей угрозе антропологической катастрофы. На 51-й сессии Всемирной организации здравоохранения (май 1998-го) страны — члены ВОЗ обратились ко всем народам и правительствам с призывом принять и реализовать концепцию «Здоровье для всех в XXI столетии». Этот документ представляет собой пособие по политике и стратегии достижения здоровья для населения всех стран.

Аксиомой формирования ЗОЖ стало положение о том, что условия и перспективы сохранения здоровья населения можно обеспечить только при условии совместной скоординированной деятельности всех заинтересованных сторон: правительства, органов здравоохранения, других сфер и отраслей общественно-экономической жизни общества, негосударственных организаций, местных органов самоуправления, промышленности, средств массовой информации и т.п.

Что же изменилось за 30 лет активной деятельности ВОЗ в направлении формирования ЗОЖ? Во многих развитых странах снизилась смертность от ХНИЗ на 30—90 процентов (Канада, США, Австралия, Финляндия и др.). И это произошло главным образом за счет изменения общественного сознания, психологии рядового гражданина, формирования пищевой индустрии с акцентом на здоровое питание, развития индустрии фитнеса и т.п. В то же время бурный поток информации о необходимости новой государственной политики в отношении формирования ЗОЖ населения пронесся над СССР и постсоветским пространством, не задев ни государственные структуры, ни психологию нашего обывателя.

Цивилизация не стоит на месте и предъявляет человечеству новые сюрпризы, отнюдь не улучшающие здоровье человека. В современном мире происходят изменения, которые угрожают здоровью миллионов людей: возросли темпы урбанизации, ухудшилась экологическая ситуация, увеличилось количество стариков и пенсионеров, возросло количество людей, ведущих малоподвижный образ жизни, распространились индивидуальные негативные реакции на антибиотики и другие препараты, возросло употребление наркотиков и алкоголя, возродились старые и появились новые инфекционные заболевания, значительно усилилось влияние факторов, угрожающих психическому здоровью человека. По данным экспертов ВОЗ, за период 2005—2015 гг. смертность от ХНИЗ в мире увеличится на 17%, от инфекций — на 3%. В последние десятилетия все больше появляется как зарубежных, так и отечественных научных публикаций, свидетельствующих о недостаточности регламентируемых для профилактики ХНИЗ мероприятий: при реализации полноценных профилактических программ смертность в группах наблюдения не только не уменьшается, но в ряде случаев и увеличивается.

Напрашивается вывод: мы являемся свидетелями изменений, происходящих в биологической природе человека. Снижение функциональных резервов органов, систем, организма в целом, нарушение реактивности и резистентности, процессов саморегуляции и репродукции (например, уменьшение количества и ухудшение качества половых клеток), рождение ослабленного потомства — вот характерные черты, отличающие наших современников от их предков. Очевидно, стратегия ЗОЖ, доказав за рубежом свою эффективность увеличением средней продолжительности жизни за счет снижения показателей заболеваемости и смертности от ХНИЗ, в то же время не способна восстановить присущую нашим предкам жизнеспособность. Причина заключается в том, что в существующей стратегии ЗОЖ не предусмотрена оценка этой жизнеспособности (уровня количества здоровья), а следовательно, и возможность управления процессом.

Проследите, читатель, за логикой наших рассуждений. Если вы хотите получить передовую космическую технику, необходимо вкладывать деньги в ракетостроение. Если вы хотите иметь много мяса и молока, вкладывайте деньги в сельское хозяйство. Но отечественная медицина не похожа на другие отрасли человеческой деятельности: при желании достичь здоровья она вкладывает деньги в болезнь. Насколько это эффективно? По расчетам тех же американцев, чтобы предотвратить развитие мозгового инсульта, требуется 800 долларов в месяц на человека, чтобы лечить его (при сомнительном конечном результате) — 20000!

Где же менеджмент в нашей медицине? Чем больше в болезнь вкладывается денег, тем больше болеют люди, появляются новые болезни и новые лекарства. Но к здоровью это отношения не имеет. Здоровье — это не отсутствие болезни. Здоровье — это особое состояние, которое обеспечивается механизмами здоровья, не имеющими ничего общего с механизмами болезни.

Управлять процессом невозможно, не имея информации об управляемом объекте. Собирая информацию о признаках болезни, врач планирует управляющие действия в отношении болезни. Однако устранение признаков болезни еще не есть возвращение здоровья, ибо при низком его уровне болезнь возникает вновь. Совершенно очевидно, что необходима новая стратегия здравоохранения, в основе которой — управление здоровьем (жизнеспособностью) индивида.

«Управление здоровьем индивида» — суть стратегии третьей противоэпидемической революции, основы которой были заложены в Украине в рамках нового научного направления, названного валеологией.

С точки зрения развития теории валеологии, Украина занимает приоритетное положение в мире, а с точки зрения практической реализации исследований — одно из последних. Сформированная нами на основе достижений валеологии концепция государственной программы «Противодействие депопуляции в Украине» (см. публикацию «Почему вымирают восточные славяне?», «ЗН», №1, 2007 г.) не вызвала интереса ни в одной официальной инстанции нашей страны. В то же время наш доклад по этой проблеме на Международном конгрессе «Человек, спорт и здоровье» (19—20 апреля 2007 г., С.-Петербург) был отмечен большой золотой медалью. Таким образом, есть признание научной общественности. Что еще нужно для того, чтобы убедить наш политикум в необходимости реализации новой стратегии здравоохранения?

Логика руководителей нашего здравоохранения железобетонная: ведомство существует для того, чтобы лечить заболевших. А проблему формирования ЗОЖ населения постепенно берет на себя Министерство по делам молодежи, семьи и спорта. В апреле 2006 г. в адрес руководства Национального университета физического воспитания и спорта Украины нами была направлена служебная записка, в которой обосновывается необходимость подготовки специалистов по сохранению и укреплению здоровья человека. В самом деле: «специалисты по болезни» (врачи) — есть, по здоровью — нет. Как же без наличия подобных специалистов управлять здоровьем?

Наше предложение было воспринято адекватно: утверждено новое направление в физкультурном образовании — «Здоровье человека». В наших физкультурных вузах теперь будут готовить специалистов в области здоровьесберегающих технологий. Осталось решить: где они будут работать, по какой программе их будут учить, удастся ли внести эту специальность в соответствующий государственный реестр. И самое главное: как вовлечь в систему сохранения и укрепления своего здоровья рядового гражданина нашей страны? Как убедить его, что именно он является хозяином своего здоровья и только он сам может решить свои проблемы (при консультации специалистов)? Практически все политические партии Украины включили в свои предвыборные программы разделы борьбы с депопуляцией. Однако везде фигурирует только один пункт — финансирование рождаемости. Но не это является главным в решении проблемы. Главное — это снижение показателей заболеваемости и смертности трудоспособной и репродуктивно активной части населения. В этом отношении партийные предвыборные программы страдают одним недостатком: полностью отсутствует понимание того, что необходима согласованная политика, осуществляемая всеми государственными и региональными структурами с участием всех ведомств и общественных организаций. И никто не ставит вопрос о необходимости создания специальной государственной структуры, которая отвечала бы за формирование здорового образа жизни населения. Пока в Украине за это никто не отвечает. И никто не финансирует.

В резолюции форума «Здоровая нация» предлагается внедрить систему мониторинга за деятельностью органов исполнительной власти и местного самоуправления по контролю над состоянием общественного здоровья и реализации мероприятий по его укреплению. При этом органы исполнительной власти всех уровней из держателей социальной сферы должны превратиться в стратегического заказчика услуг в области здравоохранения в интересах территориальной громады. Путь абсолютно верный. Но кому и за какие деньги будут осуществляться подобные заказы? Существует ли соответствующая инфраструктура в регионах? В резолюции форума об этом ничего не говорится.

А без этой инфраструктуры, без ее финансирования, отсутствия единой политики лоббирования здорового образа жизни на всех уровнях власти ничего не изменится. И мы будем вымирать вместе с нашими соседями — россиянами и белорусами. Какой бы ни стала наша медицина — страховой, частной или полностью бюджетной.

Геннадий АПАНАСЕНКО, профессор

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