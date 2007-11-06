В Херсонской области от отравления дикорастущими грибами умер человек

В городе Берислав Херсонской области вчера утром в реанимационном отделении ЦРБ от отравления грибами умерла 56-летняя местная жительница.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА, это уже вторая смерть от отравления грибами в этом году.

Как сообщалось раньше, с открытием грибного сезона в области дикорастущими грибами отравились 43 человека, из которых 8 - дети. Только за последнюю неделю отравилось 8 человек, из них одна девушка, 24 годов, умерла.

В общей сложности, с начала года, грибами отравились 47 человек. В 2006 году было зафиксировано 27 случаев отравления грибами.