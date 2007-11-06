Медики выяснили, как возникают болезни суставов

Исследователям из Манчестерского университета удалось идентифицировать участок на шестой хромосоме, ответственный за возникновение у человека ревматоидного артрита. От этой болезни страдают около 1% взрослого населения, и чаще всего она приводит к инвалидности.

Ревматоидный артрит - это хроническое воспалительное заболевание, которое может затронуть практически все суставы. Часто сопровождается осложнениями, как например, болезнями легких. У страдающих ревматоидным артритом повышается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и риск возникновения злокачественных образований, сообщает Physorg.

Причины заболевания до сих пор неизвестны, однако ученые уже обратили внимания на наследственную предрасположенность к болезни. Профессор Джейн Уортингтон и ее команда предполагают, что мутация на одном из участков шестой хромосомы может влиять на поведение соседнего гена, ответственного за воспалительные процессы.

"Это впечатляющий результат; подтверждение этой связи продвигает нас на шаг ближе к пониманию генетических факторов риска, стоящих за изнурительной болезнью, которая дорого обходится Национальной системе здравоохранения", - сказала Уортингтон.

Сейчас ученые из Манчестерского университета исследуют, как хромосомные мутации влияют на развитие ревматоидного артрита, и определяют возможные методы лечения заболевания.

Подробности