В Великобритании поступил в продажу шоколад здоровья

Любители шоколада теперь не будут испытывать чувства вины, поедая любимое лакомство. В продажу в Великобритании поступил шоколад "Чокси-плюс" с повышенным содержанием антиоксидантов, помогающих организму противостоять заболеваниям сердца, онкологии и некоторым другим недугам, связанным со старением.

Благодаря новейшей технологии, шоколад содержит естественных антиоксидантов в два-три раза больше, чем какао. В двух дольках плитки их столько, сколько в 0,5 кг брюссельской капусты или 2,5 кг яблок, утверждают создатели»шоколада здоровья», передает ИТАР-ТАСС.

В то же время, по их признанию, даже этот "великий продукт" не заменяет питательных веществ и волокон, содержащихся во фруктах и овощах. Поэтому они советуют по-прежнему уделять внимание дарам природы.

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