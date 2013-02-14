Ежегодно в Украине от инфекционных болезней умирают 300-350 детей

Ежегодно в Украине в результате инфекционных болезней умирают 300-350 детей, из них около 130-200 – младенцы первого года жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «Детские инфекционные болезни», профессор Сергей Крамарёв сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, если бы эти дети были своевременно вакцинированы, летальные исходы можно было бы предотвратить.

«Против большинства инфекций, из-за которых погибают дети, вакцина в Украине есть. Мы много говорим о рисках вакцинации, но очень мало о том, что вакцинация защищает и общество, и каждого человека от опасных инфекционных болезней. Применение вакцин против кори, полиомиелита, столбняка, коклюша и других привело к существенному снижению заболеваемости в нашей стране этими инфекционными болезнями», - подчеркнул С.Крамарёв.

В свою очередь, заместитель председателя представителя ВОЗ и председателя Бюро ВОЗ в Украине Игорь Поканевич отметил, что всего в мире из-за отсутствия вакцинации умирают более 10 миллионов детей.

«В европейском регионе охватывание профилактическими прививками составляет 94%. Благодаря эффективным программам иммунизации большинство промышленно развитых стран никогда не сталкивались с разрушительными последствиями вспышек инфекционных болезней. То, что многие считают, что вакцина опаснее инфекционной болезни, – ложный миф. Это приводит к снижению охватывания вакцинацией и к повторению вспышек. Украина здесь не является исключением», - отметил И.Поканевич.

По словам эксперта, в Украине увеличилось количество больных корью, дифтерией и краснухой.

«Эпидемия дифтерии в 90-х в странах СНГ, в частности, в Украине, привела к тому, что было более 50 тысяч случаев заболевания, а также смертей. Вирусная инфекция не имеет границ, необходимо поставить барьер, чтобы болезнь не могла переходить из страны в страну, от человека к человеку», - отметил И.Поканевич.