Запрещен украинский препарат для младенцев

Отечественный препарат «Сукрим», который является жизненно необходимым для реанимации недоношенных младенцев, является неэффективным и смертельно опасным. В нем обнаружено инфекционный возбудитель.

Об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор СЕРДЮК. Он отметил, что Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств распространила соответствующее предписание, которое запрещает реализацию, сохранение и применение всех серий «Сукрима» ООО «Докфарм» (г. Симферополь). «Однако через пару дней появилось новое предписание об исключении лишь одной партии этого препарата, а на работников Госинспеции по контролю качества лекарств оказывается давление со стороны определенных «заинтересованных» личностей», заявил В.СЕРДЮК.

Президент Ассоциации неонатологов Украины, профессор кафедры неонатологии НМАПО им. П.Л. Шупика Елена СУЛИМА рассказала, что проблема использования сурфактантов, к которым принадлежит и «Сукрим», достаточно актуальна. «Ведущие украинские врачи-неонатологи неоднократно встречались с производителями лекарств и указывали на недостатки препарата «Сукрим». В Украине есть неотложная потребность в таких лекарствах и мы не против его использование», - отметила Е.СУЛИМА.

Главный неонатолог Украины Елизавета ШУНЬКО, заявила, что есть значительный опыт применения препарата «Сукрим». «В Украине не зарегистрирован ни один случай смерти новорожденного в результате введения «Сукрима». Никакой препарат сам по себе не влияет на уровень выживания, есть и другие факторы. Вопрос использования «Сукриму» требует последующего исследования. Но, если есть определенные выводы Госинспекции, то нужно придерживаться законодательства", – сказала она.

Заместитель главного государственного инспектора Украины по контролю качества лекарственных средств А.ЗАХАРАШ сообщил, что Госинспекция по контролю качества лекарственных средств получила запрос от правоохранительных органов относительно проверки препарата «Сукрим».

«По результатам проверки образцов «Сукрима», было выдано предписание относительно исключения всех серий препарата. Но, по приказу Минздрава, запрещение и исключение всей серии возможно только тогда, когда лекарственное средство контактирует непосредственно с кровью человека.

«Сукрим» не подпадает под эту категорию лекарств», - отметил А.ЗАХАРАШ. Он также опроверг упреки относительно давления на работников Госинспекции. На вопрос, какая именно инфекция обнаружена в препаратах, А.ЗАХАРАШ не дал ответа, ссылаясь на отсутствие окончательных выводов.

«С сегодняшнего дня врачи неонатологических отделений должны понимать, что пока применять препарат «Сукрим» нельзя», - закончил свое выступление А.ЗАХАРАШ.

СПРАВКА УНИАН. По словам профессора Татьяны ЗНАМЕНСКОЙ - вице-президента Ассоциации неонатологов Украины, отечественный препарат «Сукрим» не работает у недоношенных детей, особенно с критически малой массой тела – от 500 граммов до 1,5 кг.

«Ящики этих лекарств или лежат у врачей под столами, или его просто сливают в канализацию, свидетельствуют директора неонатологических центров. А родителям говорят прямо - если у вас есть возможность, покупайте дорогой импортный препарат, если нет – реаниматологи очень аккуратно вводят «Сукрим», хотя четко понимают, что он не работает. Представители фирмы с возмущением часто мне рассказывают, как высокопоставленные лица, звонят и требуют импортный препарат (вместо «Сукрима»). Думаю, им в голову не приходит спасать своих детей «Сукримом». Этот препарат – для бедных. Тяжело смотреть, как маленький ребенок протестует, когда вводят раствор. Никто из медиков не даст гарантии, что ребенок выживет на этих препаратах” – рассказала профессор ЗНАМЕНСКАЯ в інтервью корреспонденту УНИАН.