Спасатели готовы к весеннему половодью

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям готовы реагировать на возможные угрозы в период весеннего половодья.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил председатель службы Михаил Болотских.

«По последним данным, высокого паводка со значительными негативными последствиями в этом году в Украине не ожидается. Конечно, существуют природные катаклизмы, которые невозможно предусмотреть. Но я хочу с полной ответственностью заверить, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям как никогда качественно и заблаговременно начала подготовку ко всем возможным событиям», - сказал он.

М.Болотских сообщил, что уже проведено первое заседание Межведомственного оперативного штаба под председательством вице-премьер-министра Александра Вилкула. Также разработан детальный план реагирования, в котором предусмотрен расчет всех сил и средств, которые могут быть задействованы. В частности привлекается 6 ведомств: Госслужба по ЧС, Минобороны, МВД, Госводагентство, Мининфраструктуры, Минэнергоугля. Таким образом, имеем 42 тысячи 470 человек личного состава, 5 тысяч 32 единицы основной техники, 833 средства преодоления водных препятствий, 90 пиротехнических расчетов, 14 летательных аппаратов разного назначения.

М.Болотских также проинформировал о том, что по состоянию на 13 февраля сложились гидрометеорологические условия, которые способствуют уменьшению высоты весеннего паводка. Решающим фактором, который влияет на характер, наводнения является не высота снежного покрова, а режим таяния снега.

«Я не хочу идеализировать ситуацию. Есть проблемы, и мы их не скрываем. В частности, местная власть неэффективно выполняет работу по очистке русел рек, систем водоотвода, дренажных систем, поддержанию в надлежащем состоянии гидросооружений. Но пока сложной метеорологической ситуации не было, и нет. Мы будем проводить проверки, и иметь достаточно времени для ликвидации недостатков. Причин паниковать абсолютно нет. Мы продолжаем мониторинг. И в любом случае готовы эффективно и качественно организовать защиту наших территорий», - сказал М.Болотских.

Он отметил, что для ликвидации ледяных заторов, защиты мостов, гидросооружений, водозащитных дамб Госслужба в случае необходимости будет привлекать 90 пиротехнических расчетов общей численностью 490 человек и 150 единиц техники.

Кроме того, М.Болотских отметил, что отдельно проведен расчет и определен порядок действий сил по защите гидросооружений Днепровского каскада. Предусмотрена как защита плотин и дамб, так и энергогенерирующих гидроагрегатов ГЭС.