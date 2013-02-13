Омбудсмен открыла производство по обеспечению украинцев иностранными лекарствами

В связи с обсуждением в средствах массовой информации возможности исчезновения с рынка Украины лекарственных средств иностранного производства Омбудсменом Валерией Лутковской открыто производство по указанному вопросу и осуществляется постоянный мониторинг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

С целью обеспечения права граждан на получение лекарственных средств, выяснения вероятности сокращения в аптекарской сети препаратов иностранного производства и в максимально сжатые сроки решения вопроса об условиях вводимого с 1 марта лицензирования импорта омбудсмен направила запросы в Министерство здравоохранения Украины и Государственную службу Украины по лекарственным средствам.

В соответствии с обращением В.Лутковской, руководство этих ведомств до 25 февраля должно проинформировать о принимаемых мерах с целью недопущения нарушения прав на приобретение лекарственных средств иностранного производства, отметили в пресс-службе.

С 1 марта 2013 года о случаях нарушений прав на обеспечение иностранными медицинскими препаратами можно сообщать по телефону “горячей линии” Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека: (044) 253-75-06, прибавили в пресс-службе.

Как сообщалось, с 1 марта в Украине вступает в силу закон о лицензировании импорта лекарств. Документ будет касаться около 8 тыс. наименований лекарств, ввозимых на территорию Украины.

Общественные организации, врачи и пациенты призвали Президента Виктора Януковича отменить данный закон.

По их мнению, режим лицензирования оставит граждан Украины без доступа к большинству импортных лекарств.

Вместе с тем вице-премьер-министр Константин Грищенко уверил, что никаких проблем со снабжением лекарств после введения лицензирования импортных лекарственных средств не возникнет.