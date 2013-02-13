4-летней Анечке очень нужна Ваша помощь!

Анечке Сторчак - 4 годика. Она - жизнерадостная, красивая и веселая девочка. В начале декабря 2010 года попала в больницу с ангиной. В результате обследования врачи обнаружили образование в забрюшном пространстве, после чего ребенок был направлен в хирургическое отделение Детской областной больницы г. Донецка. Результатом дальнейшего обследования стал предварительный диагноз – нейробластома. В течение трех недель, пока шло обследование, родители надеялись, что опухоль в ранней стадии, и ее можно будет удалить хирургическим путем. Но исследования в Донецке выявили, что на данный момент новообразование имеет большой размер (8,5х6,5х11,2 см), также были обнаружены метастазы в костном мозге. Из этого следовало, что опухоль на заключительной, 4 стадии. В дальнейшем Анечку направили в Киев в Национальный институт рака, где диагноз донецких онкологов подтвердился.

Сейчас Аня, проходит курс химиотерапии в Киеве, после которого ей предстоит операция по удалению опухоли и пересадка стволовых клеток. Помимо этого, в течение курса лечения запланировано три mIBG-сканирования. По самым скромным подсчетам на это нужно 30000,00 грн., каждая поездка в Венгрию или Польшу, только там можно провести это обследование стоит 10000,00 грн. В Украине к сожалению этих анализов не делают. Кроме того, Анечке нужны медикаменты это: противорвотные препараты, противоаллергические, системы для капельниц, шприцы и препараты для поднятия анализов.

Родители Анечки очень молодые люди. Они отчаянно борятся за жизнь ребенка. Им просто необходима ПОМОЩЬ! Справится с горем самостоятельно они уже не в состоянии. Друзья, услышьте пожалуйста этот крик SOS! Ждать помощи им больше не от кого. Мама Анечки, Наташа, получает на ребенка ежемесячно 130 грн. Папа работал поваром. Но на данный момент безработный , находится все время с дочкой. Все свои сбережения они отдали на лечение дочери. Но это только начало пути и требуются немалые деньги, что бы вырвать ребенка из лап рака. Поверьте друзья, они в отчаянном положении.

ПОЖАЛУЙСТА !ПОМОГИТЕ МАЛЕНЬКОМУ АНГЕЛУ!

Больше информации:

1. Сайт " Жити завтра" http://www.donor.org.ua/index.php?module=help&act=show&c=1&id=1548

2. Группа помощи ВК http://vk.com/pomogi_ane

3. "Кроха" http://kroha.dn.ua/viewtopic.php?f=683&t=124894

4.Группа в "Одноклассниках" http://www.odnoklassniki.ru/group/56095804489766