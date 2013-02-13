Лицензии на импорт лекарств выдадут в первые дни марта

Ведущие дистрибьюторы получат лицензии на импорт лекарственных средств в первые дни марта.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по лекарственным средствам, об этом говорилось на совещании при участии основных пяти импортеров лекарств и представителей ведущих производителей иностранных лекарств.

Импортеры были проинформированы о порядке получения лицензии на импорт лекарственных средств и пакета необходимых документов.

В свою очередь представители импортеров лекарственных средств уверили, что процедура лицензирования импорта лекарств для них полностью понятна и приемлема. Они также заявили, что они имеют на своих складах запасы лекарств на 3-4 месяца, и страна будет обеспечена лекарствами иностранного производства.

Представители Гослекслужбы, как органа лицензирования, уверили, что будут работать в выходные дни 2 и 3 марта для скорейшей отработки заявлений и выдачи лицензии по импорту лекарственных средств.

В службе подчеркнули, что пять ведущих национальных дистрибьюторов обеспечивают снабжение 90% лекарств в аптечные и лечебные учреждения Украины.

Как сообщалось, 12 февраля несколько сотен представителей пациентских организаций, врачей и общественных активистов передали в Администрацию Президента письмо с просьбой отменить закон об обязательном лицензировании импорта лекарств в Украине.

Документ, принятый парламентом летом, вступает в силу 1 марта и будет касаться около 8 тыс. наименований лекарств, ввозимых на территорию Украины.

Пациентские организации считают что режим лицензирования оставит граждан Украины без доступа к большинству импортных лекарств.