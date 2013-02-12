Обсужден вопрос доступа на рынок Евросоюза украинских лекарств

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей Тонио Борг и представитель Украины при ЕС Константин Елисеев сегодня во время встречи обсудили вопрос доступа к рынку Евросоюза украинской сельскохозяйственной и фармацевтической продукции.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Представительстве Украины при ЕС.

«К.Елисеев и Т.Борг выразили уверенность, что следующим шагом должно стать открытие рынка ЕС для продукции молочной отрасли, которая будет отвечать европейским стандартам безопасности продуктов питания», - отметили в представительстве Украины при ЕС.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2012 г. в ходе заседания постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) генерального директората Еврокомиссии все страны – члены ЕС проголосовали за предоставление Украине разрешения на экспорт продукции птицеводства, в том числе мяса домашней и дикой птицы, яиц и яичных продуктов, на рынок ЕС. На согласование соответствующих изменений в Регламент Еврокомиссии и предоставление программы контроля сальмонеллы со стороны Украины потребуется около 2-3 месяцев.

Среди украинских сельхозкомпаний, в частности, прошли сертификацию и проверку качества продукции для экспорта на рынок Европейского Союза несколько хозяйств компании «Авангард».

Кроме того, одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве курятины и выращивании зерновых, «Мироновский хлебопродукт», планирует начать экспорт курятины на рынок Европейского Союза с лета 2013 года, объем первых поставок ожидается в объеме 100-120 тонн продукции в месяц.

За 11 месяцев 2012 года положительное сальдо внешней торговли продукцией АПК с ЕС составляет 1,9 млрд долл. США, что больше годового показателя 2011 года на 82%. Основная доля экспорта в ЕС принадлежит зерновым и масличным культурам и продуктам их переработки.

Украинская молочная продукция пока не получила доступа на рынок ЕС.