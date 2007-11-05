Танцующий дантист ранил пациента

Американка подала в суд на своего стоматолога за то, что тот, когда сверлил ей зуб, чуть не просверлил и глаз.

31-летняя Бренди Феннинг утверждает, что дантист Джордж Трасти поранил ее соскользнувшим сверлом из-за того, что в процессе лечения зубов он пританцовывал под танцевальный хит 1976 года "Автомойка" (Car Wash), который в тот момент крутили по радио.

По словам Феннинг, сверло длиной в дюйм прокололо ей пазушную впадину, чуть не задев глазницу.

Инцидент произошел в медицинском центре американского городка Сиракузы еще в октябре 2004, куда женщина обратилась после ухудшения состояния коренного зуба.

Сейчас, как сообщает местная газета Syracuse Post-Standard, Феннинг пытается отсудить у 57-летнего дантиста $600 000 через суд в Нью-Йорке, утверждая, что Трасти не выполнил своего обещания оплатить ее медицинские счета за лечение, которое понадобилось ей после похода к зубному - в частности, женщине понадобилась хирургическая операция.

Трасти отказывается комментировать ситуацию, пишет местная пресса.

Корреспондент.net