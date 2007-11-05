Одесса находится под угрозой эпидемии СПИДа

Ежемесячно в Одессе медики регистрируют от 80 до 100 новых случаев инфицирования ВИЧ. Как сообщила и.о. начмеда городского центра профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом Виктория Рыжкова, на 1 ноября этого года в Одессе выявлено около 20 тысяч человек, живущих с ВИЧ. Из них около половины - 9,4 тысяч - стоят на диспансерном учете. Около 10% инфицированных больны СПИДом.

"В основном ВИЧ регистрируется среди лиц молодого трудоспособного возраста от 20 до 36 лет. Заболеваемость в этой группе составляет 1,4% всего населения города", – сообщили в городском центре профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом.

При этом, более 60% всех инфицированных в Одессе заразились половым путем. И только 38% инфицированных одесситов подхватили опасную болезнь во время инъекций. При этом за первое полугодие 80 ВИЧ-инфицированных умерли.

Начальник Управления здравоохранения и медицины ОГА Василий Лапай считает, что в Одесской области эпидемия ВИЧ/СПИД вышла из-под контроля.

Справка. Наибольший уровень заболеваемости наблюдается в Ильчевске, Одессе, Измаиле, Белгороде-Днестровском, а также в Березовском, Коминтерновском, Беляевском, Овидиопольском районах.

В Украине за первое полугодие зарегистрировано свыше 8,7 тыс. новых ВИЧ-позитивних лиц – это свыше 47 случаев ВИЧ-инфекции каждого дня. Чрезвычайная проблема есть среди детей до 14 годов – только за 9 месяцев текущего года в Украине официально зарегистрировано больше 2,5 тыс. новых случаев.

utro.ua