Здоровый образ жизни сокращает случаи инфарктов у женщин

Занятие спортом и правильное питание сокращает вероятность инфаркта у женщин на 57%. К такому выводу пришли шведские исследователи из Каролинского медицинского института, сообщает информационная служба шведского радио.

"В течение 10 лет шведские медики вели наблюдения за состоянием здоровья 25 тысяч женщин. Анализ исследователей показывает, что между сердечно-сосудистыми заболеваниями и образом жизни существует довольно отчетливая связь", - говорится в результатах исследования.

Среди важных факторов, которые понижают риск инфаркта, ученые, называют овощи, рыбу, фасоль. Поэтому в день к привычным блюдам шведские медики рекомендуют добавить два фрукта и четыре порции овощей. Под порцией имеется ввиду, например, 100 граммов зеленого горошка. К этому ежедневному рациону можно добавить и полбокала вина.

Правильное питание следует комбинировать и с подвижным образом жизни. Рекомендуются ежедневные прогулки по 45 минут. Один раз в неделю, считают ученые, не менее часа можно было бы уделить и занятию спортом. И, конечно, не курить.

"Исследование показывает, что многое зависит от нашего собственного желания избежать сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому я думаю, что знать об этом, полезно каждому из нас", - комментирует исследование Агнета Окессон из Каролинского медицинского института.

РИА Новости