В Одессе открылся Центр кардиохирургии

Центр кардиохирургии открылся на базе Одесской областной клинической больницы. Стоимость создания центра составила 18 млн грн, из которых 10 млн - из государственного бюджета, сообщили в пресс-службе Одесской обладминистрации.

По информации пресс-службы, медицинский персонал нового отделения прошел стажировку в Киевском научно-исследовательском институте сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и ряде зарубежных клиник.

В центре уже проведено 4 сложные операции.

Вскоре аналогичные учреждения начнут работать в Донецке и Львове, сообщил министр здравоохранения Украины Юрий Гайдаев, участвовавший в церемонии открытия отделения.

По данным управления здравоохранения Одесского горсовета, в 2006 году в Одессе уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми недугами на 3% превысил общегосударственный, а, в частности, инфарктом миокарда - на 26%. Сердечно-сосудистые заболевания - наиболее частая причина смерти одесситов.

"24"