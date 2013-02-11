Лишь 16 % украинцев активно преодолевают свои жизненные проблемы

В прошлом году только 16 % украинцев пытались активно преодолевать свои жизненные проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола «Перспективы модернизации в Украине и тенденции изменений общественного сознания» сообщила заведующая отделом социальной психологии Института социологии НАН Украины, доктор социологических наук Елена Злобина, ссылаясь на данные опроса.

Она сообщила, что опрос 2012 года также указывает на то, что 27% украинцев применяют стратегию приспособления, избежания (ухода от проблем) – 32%. Еще 25% имеют неопределенную жизненную стратегию.

«Все возрастные категории понемногу сбалансированно приспосабливаются» - сказала Е.Злобина и прибавила, что в настоящее время наиболее активное население проживает на востоке, наиболее пассивное – в центре Украины.

Кроме того, она отметила, что в Украине нет перспективы для активности низших социальных прослоек. «Это связано с экономической ситуацией, а не с психологической», - констатировала она.

Е.Злобина отметила, что в последнее время в Украине стабильно уменьшается группа людей со стратегией избежания – из 45% в 1997 году до 32% в 2012-ом.

Также уменьшается группа настроенных и приспособленных людей – от 36% в 2003 году до 27% в 2012 году.

В то же время, группа овладевающих ситуацией между 2003 и 2007-м годами выросла вдвое – от 8 до 16% и потом количественно почти не изменяется.