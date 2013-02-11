Завтра по Украине будет идти снег с дождем, температура – от 18° мороза в Карпатах, до 9° тепла в Крыму.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 12 февраля по Украине будет облачно. Кроме западных и восточных областей, ожидается мокрый снег, местами с дождем; в северных и центральных областях в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед.

В Украине местами туман; в северной части на дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный (в южной части северо-западный), 5-10 м/с. Температура на протяжении суток - от 2° мороза до 3° тепла; в западных областях ночью - 4-9° мороза, в Карпатском регионе - 13-18° мороза, днем 0-4° мороза; в Крыму ночью - 1-6° тепла, днем - 4-9°.

По Киевской области облачно. Ночью и утром мокрый снег, налипание мокрого снега, местами туман; днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток - от 2° мороза до 3° тепла.

По г. Киеву ночью и утром мокрый снег, налипание мокрого снега; днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток – около 0°.