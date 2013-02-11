Возможен подъем уровня воды в бассейнах Сяна и Днестра

По прогнозу гидрометцентра, 10-12 февраля в реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) при усилении ледообразующих процессов местами возможно формирование зажоров льда с подъемом уровней воды на 0,3-1 м над текущими.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.