На протяжении недели в Украине ожидаются осадки

В ближайшую неделю осадки в виде снега, мокрого снега и дождя не прекратятся, а температура воздуха будет значительно выше климатической нормы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«11-12 февраля сохранятся осадки в виде снега и дождя по всей территории Украины, однако морозы будут только на западе страны. В центре и на юге температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла ночью и от 2 до 7 градусов тепла днем», - сказал руководитель Укргидрометцентра.

При этом он обратил внимание, что 13-16 февраля интенсивность осадков несколько снизится, на 1-2 градуса снизится и температура.

«Небольшого осложнения погодных условий мы ожидаем 17-18 февраля, когда снизится температура воздуха и увеличится интенсивность осадков. При этом серьезной опасности, кроме туманов и гололедицы на дорогах, ждать не стоит. Но вот на лавинной опасности хотел бы заострить внимание», - подчеркнул Н.Кульбида.