Медики предупреждают об опасности курение кальяна

Министерство здравоохранения Украины предупреждает об опасности курение кальяна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, курение кальяна в последние годы получило довольно большое распространение среди населения Украины. Определенным образом это связано с надеждами потребителей, что это занятие менее вредное, чем курение сигарет и других табачных изделий.

Однако, сообщает Минздрав, еще в 2005 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что кальянний дым, как и дым других табачных изделий, содержит токсины, вызывающие онкологию легких и другие виды рака, а также сердечно-сосудистые, респираторные и прочие заболевания. При этом кальян из-за своих особенностей может представлять значительно большу опасность для здоровья, чем табак.

Во время курения кальяна табачная смесь нагревается с помощью горения угля, которое кладется сверху смеси. Поэтому курильщики кальяна (и окружающие их люди) вынуждены вдыхать не только продукты сгорания табачной смеси и угля, но и угарный газ. Угарный газ (моноокись углерода - СО) является токсичным веществом, которое в малых дозах вызывает головную боль, головокружение, а в больших дозах может привести к смерти. Исследования показали, что в выдохе курильщиков сигарет содержание СО в среднем в 10 раз выше, чем в выдохе некурящих, а в выдохе курильщиков кальяна он в несколько раз выше, чем в выдохе курильщиков сигарет. Из-за высокого содержания угарного газа у курильщиков кальяна (а также персонала баров кальяна) уже случались случаи головокружений и порой они нуждались в госпитализации и кислородной терапии. Однако и относительно небольшие дозы СО имеют много негативных эффектов. Исследования показали, что из-за обусловленной угарным газом гипоксии ухудшаются навыки управления автомобилем и поэтому курильщики кальяна имеют на 33% выше риск попадания в ДТП.

Кроме того, при горении угля в кальяне образуются еще и много канцерогенов, например, бенз(а) пирен и поли-ароматические углеводороды, а также тяжелые металлы, такие как свинец, кобальт и никель, которые приводят к опасным концентрациям этих вредных веществ в воздухе.

Дополнительная опасность курения кальяна заключается в том, что дым кальяна проходит через воду. Вода фильтрует незначительную частицу дыма, но 85% табачного дыма состоит из газов, которые не имеют цвета, вкуса и запаха и не задерживаются водой. Вода преимущественно фильтрует вещества, формирующие запах табачного дыма. Потому люди, которые сами не курят кальян, но находятся в задымленном помещении, не чувствуют опасности. Исследования показывают, что концентрации угарного газа в воздухе баров кальяна в несколько раз выше, чем в барах, где курят лишь сигареты. Концентрации мелких частиц, являющихся важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, в воздухе баров кальяна вдвое выше, чем в воздухе баров, где курят другие табачные изделия.

Вода в кальяне охлаждает табачный дым, благодаря чему курильщики кальяна затягиваются глубже и токсичные вещества дыма попадают в нижние части легких, что повышает риск тяжелых респираторных заболеваний.

Кроме того, отмечают в Минздраве, люди, которые курят кальян в публичных местах, подвергаются риску инфекционных заболеваний, поскольку приборы не проходят полной стерилизации после использования другим человеком. Частицы слюны других потребителей непременно попадают в воду, через которую проходит дым, поэтому при курении кальяна может передаваться туберкулез, грипп, герпес, гепатит и другие инфекционные заболевания. Сменные мундштуки способны лишь частично уменьшить этот риск. По данным ВОЗ, до 17% новых случаев туберкулеза в странах Ближнего Востока вызваны совместимым курениям кальяна.

В табачную смесь для кальянов обычно добавляют глицерин и многие другие вещества. Если глицерин перегревается, образуется токсичное вещество акролеин. Влияние на здоровье многих других веществ, которые добавляются в кальян, не исследованы и могут также представлять дополнительную опасность. В табачную смесь технологически очень легко добавить запрещенные наркотические и другие вещества. К тому же иногда дым кальяна фильтруют не через воду, а через алкогольные напитки, что составляет еще один фактор опасности.

Министерство здравоохранения напоминает, что 16 декабря 2012 года вступил в силу Закон № 4844-VI " О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий", который запрещает курение кальянов и других табачных изделий во многих общественных и на рабочих местах, в частности во всех помещениях заведений ресторанного хозяйства. Для повышения эффективности исполнения данного закона Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины должна в ближайшее время провести проверки содержания угарного газа и других токсичных веществ в воздухе рабочей зоны помещений тех ресторанов, которые, по некоторой информации, нарушают законодательство.

Минздрав напоминает, что еще 20 лет тому назад курение кальяна фактически отсутствовало на территории Украины и рекомендует всем, кто все еще продолжает курить кальян:

воздерживаться от совместного курения кальяна в публичных местах или с другими лицами, особенно во время эпидемии гриппа;

не приступать к управлению автомобилем по меньшей мере 30 минут после курения кальяна.