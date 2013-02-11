В больницу будут закупать украинское медоборудования

Вице-премьер-министр Константин Грищенко уверен, что закупка украинского медицинского оборудования ускорит техническое переоснащение больниц.

Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам развития отечественного производства медицинской техники и изделий медицинского назначения, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

В совещании приняли участие производители украинской медицинской техники, представители Минздрава, Минфина, Минэкономразвития, Минпромполитики, МИД, Национальной академии медицинских наук, Госинформнауки и Гослекслужбы, отмечается в сообщении.

Вице-премьер призвал участников совещания к конструктивному взаимодействию в связи с тенденцией постепенного уменьшения доли отечественного производителя медицинского оборудования на внутреннем рынке. Во время дискуссии, в частности, обсуждался вопрос формирования государственной политики по закупке отечественной медицинской техники заведениями здравоохранения.

«Эта политика должна быть абсолютно прогнозируемой и понятной для отечественных товаропроизводителей. Исхожу из того, что закупка отечественной продукции позволит быстрее и с меньшей нагрузкой на бюджет проводить техническое переоснащение больниц, а следовательно - обеспечить доступ значительно большго количества граждан к качественной медицинской помощи», - подчеркнул К.Грищенко.

В свою очередь, участники совещания отметили важность закрепления в государственном бюджете расходов на закупку медицинского оборудования именно украинского производства.

«В бюджете 2012 года мы все увидели расходы на закупку отечественного медицинского оборудования за государственные средства. Это позволило украинским предприятиям расширить производство оборудования, которое отвечает мировым стандартам, предоставлять качественное сервисное обслуживание, увеличить социальные отчисления и создать дополнительные рабочие места», - отметил директор предприятия «Радмир» Сергей Литвиненко.

Особое внимание во время совещания было уделено проблеме существующей задолженности перед производителями за поставленную технику и оборудование.

В контексте реализации закона «Об экстренной медицинской помощи» на совещании был обсужден вопрос производства отечественными предприятиями автомобилей «скорой помощи». «Все хорошо понимают, что какие бы подходы к управлению вызовами мы ни пытались внедрить, как бы активно ни устанавливали системы GPS, ситуацию кардинально не изменить без увеличения количества автомобилей экстренной помощи», - отметил К.Грищенко.

Представители таких компаний, как «НПК КРАС», НПО «Практика» и «Пожспецмаш» заверили в готовности в кратчайшие сроки и при условии финансирования изготовить необходимое количество автомобилей скорой помощи с использованием украинских комплектующих.