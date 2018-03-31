Когда в Украине утвердят программу противодействия ВИЧ/СПИДу

Министерство здравоохранения Украины будет способствовать скорейшему утверждению Общегосударственной социальной целевой программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014-2018 годы на законодательном уровне.

Об этом сказала министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева во время встречи с региональным директором Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЕЙДС) в Восточной Европе и Центральной Азии Жан-Эли Малкиным, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По словам министра, программа будет содержать весь спектр мероприятий, направленных на достижение Целей развития тысячелетия ООН относительно остановки к 2015 году распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулеза и сокращения их масштабов. Целью программы, по словам Р.Богатыревой, является снижение уровня заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции/СПИДа путем обеспечения государством постоянства системы предоставления качественных и доступных услуг по профилактике и диагностике ВИЧ-инфекции, лечению, уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ, в контексте реформы системы здравоохранения и социальной сферы.

«Мы высоко ценим помощь и поддержку, которую предоставляет Украине ЮНЕЙДС и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, в том числе, относительно нашего стремления усилить государственное лидерство в борьбе с социально опасными болезнями, – заметила министр здравоохранения.

По ее словам, это мотивирует украинскую сторону к динамическому развитию Украинского центра контроля над социально опасными болезнями. Сегодня, по словам Р.Богатыревой, это новосозданное государственное учреждение проходит ряд процедур мониторинга, контроля и оценок для подтверждения на соответствие статуса основного реципиента программ Глобального фонда. «Мы решительно настроены на достижение поставленной цели, которая заключается в том, чтобы в результате развития и укрепления кадрового и институционального потенциала Украинский центр контроля над социально опасными болезнями стал в ряд с другими аналогичными мировыми центрами», – подчеркнула министр.

Со своей стороны, региональный директор ЮНЕЙДС пообещал, что его организация и в дальнейшем будет поддерживать Министерство здравоохранения Украины для ускорения достижения результатов на этом пути. Ж.Малкин также высказался о необходимости совершенствовать правовую среду в Украине, чтобы преодолеть существующие преграды в предоставлении стране международной помощи в борьбе со СПИДом, туберкулезом и другими социально опасными болезнями, а также повысить доступность лечебных препаратов больным ВИЧ/СПИДом.