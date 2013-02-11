Как побороть зимнюю депрессию

Депрессия относится к тем недугам, которые проще предупредить, чем лечить, - уверена Алла Наистая, врач-психиатр высшей категории из Областного психиатрически-наркологического медицинского объединения. В комментарии корреспонденту Gazeta.ua она дала несколько советов, как избежать зимней депрессии.

Высыпайтесь. Как правило, депрессивное состояние сопровождается бессонницей. Сон - лучший лекарь. Ложась спать, хорошо проветривайте спальню. Обеспечьте достаточный приток свежего воздуха в спальню, - оставленная ​​открытой форточка позволит вам проснуться бодрым, - советует врач.

Не злоупотребляйте спиртными напитками. Занимайтесь спортом. Обычная утренняя зарядка - это хороший и проверенный способ для борьбы с депрессией и надвигающейся опасностью. Если вы раньше регулярно поддерживали хорошую форму, то теперь попробуйте заниматься до полного физического изнеможения. Это тоже хороший способ снять душевное напряжение.

Чередуйте умственный труд и физическую нагрузку. Найдите такого человека, с которым можно поговорить по душам, поделиться с ней своими переживаниями.

Не занимайтесь самокопанием, не перегружайте себя воспоминаниями об обидах. Оставьте прошлое в прошлом. Не бойтесь будущего - большинство бед, которые можно себе насочинять, никогда не случатся. Смените обстановку. Если депрессия уже наступает, то она никогда не исчезнет, ​​если замкнуться в четырех стенах и хандрить.

Слушайте ту музыку, которая вам по душе, попробуйте найти себе творческое занятие.

Пересмотрите свои привычки в питании. Шоколад и бананы содержат эндорфины, способные поднимать настроение. А семена, орехи, хлеб из муки грубого помола, гречка, овсянка, бобы, содержат много витамина В1 (тиамина), дефицит которого вызывает серьезные нарушения в работе нервной системы. Вышеуказанные продукты хорошо пополнят рацион питательными веществами.

В любом случае, как только почувствуете изменения своем душевном состоянии, почувствуете тревогу, если вас начнут обременять негативные мысли, - сразу обратитесь к врачу. Не следует бояться слова "психиатр". Ведь психиатрия - это "лечение души", лечебное действие души относительно организма, которое достигается благодаря влиянию врача.