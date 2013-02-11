Азаров поручил разобраться с лицензированием импорта лекарств

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил профильным ведомствам урегулировать ситуацию с лицензированием импорта лекарств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, премьер провел совещание по вопросу введения закона о лицензировании импорта лекарственных средств при участии вице-премьер-министра Константина Грищенко, руководства Министерства здравоохранения, Государственной службы Украины по лекарственным средствам и Секретариата Кабинета министров.

В сообщении напоминается, что закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о лицензирования импорта лекарственных средств и определении термина «активный фармацевтический ингредиент» был принят Верховной Радой 4 июля 2012 года. Закон определяет термин «активный фармацевтический ингредиент», то есть, повышает требования к качеству продаваемых украинцам лекарств, и с 1 марта 2013 года вводит ответственный подход к импорту лекарственных средств — лицензированию.

Лицензирование импорта - это общепринятая мировая норма, гарантирующая эффективность лекарств, соответствие требованиям регистрационного досье каждой серии препарата, поставляемого на рынок, а главное - их качество, безопасность и доступность для пациента.

Поскольку до сих пор отечественный фармацевтический рынок работал по правилам, далеким от европейских, вопрос лицензирования импорта лекарственных средств вызывал дискуссии: все чаще начали звучать критические замечания относительно закона и жалобы на невозможность его выполнить.

В связи с этим Н.Азаров поручил безусловно обеспечить наличие лекарств в аптеках – как отечественных, так и импортных.

«Пациент должен прийти в аптеку и купить тот препарат, который хочет, который привык видеть на прилавках. Ситуация, когда привычный для людей ассортимент лекарств может быть сокращен, исключена. В то же время мы не пойдем на компромиссы в вопросе качества и доступности лекарств», - отметил Н.Азаров.

Глава правительства поручил разработать все необходимые подзаконные акты, которые бы содержали четко определенные условия и правила новой процедуры лицензирования импорта лекарств, чтобы до 13 февраля принять их на заседании Кабинета министров.

«Условия лицензирования должны быть максимально простыми, сроки – максимально сжатыми. Подчеркиваю что решения должны приниматься очень ответственно, но без каких-либо промедлений», - сказал Н.Азаров.

В свою очередь представители Министерства здравоохранения сообщили главе правительства, что лицензионные условия разработаны, и уже готовы для подписания. Данные условия полностью отвечают европейским требованиям по лицензированию импорта. Они не только будут защищать украинского пациента от некачественных лекарств, а являются также вполне понятными и прозрачными для фармацевтического бизнеса.

В то же время принято решение о поэтапном введении этих требований до конца 2013 года. На первом этапе лицензионные условия будут очень простыми, процедура выдачи лицензии – максимально упрощена, и уже с 1 марта импортеры смогут ее получить. Потому никаких проблем с наличием лекарств не должно быть.

Премьер-министр поручил К.Грищенко разобраться, кто из должностных лиц халатно отнесся к своим обязанностям и допустил ситуацию, когда в течение свыше 7 месяцев не были приняты никакие меры для обеспечения необходимой нормативно-правовой базы и комплексного введения закона с 1 марта.

«Почему не была проведена широкая разъяснительная работа среди фармацевтов относительно порядка прохождения процедуры лицензирования импорта? Такая безответственность, естественно, вызывает беспокойство как со стороны фармацевтических компаний, так и среди населения», - отметил Н.Азаров.

При этом он обязал К.Грищенко подать предложения по привлечению к ответственности этих должностных лиц.

Вместе с этим, глава правительства поручил вице-премьер-министру лично контролировать ход урегулювання этих вопросов. По его словам, задача правительства - обеспечить стабильность на рынке лекарственных средств, прозрачный и предусматриваемый законодательный процесс, а также не допустить ограничений доступности лекарств для населения.