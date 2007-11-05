Создан новый метод лечения дальнозоркости

Сотрудник Принстонского университета (США) Шимон Сакьюер подал патентную заявку на принципиально новый метод применения лазерного излучения в офтальмологии для лечения дальнозоркости.

Отметим, что дальнозоркость развивается тогда, когда хрусталик с возрастом теряет упругость и становится более жестким из-за образования новых клеток на поверхности уже существующих клеток в хрусталике.

Основываясь на этом, Шимон Сакьюер изобрел новый метод лечения дальнозоркости, который с помощью коротких лазерных импульсов ликвидирует новые клетки на поверхности хрусталика, в результате чего он сохраняет свои размеры и упругие свойства, позволяя видеть, как и раньше.

Как известно, при лечении старческой дальнозоркости врачи применяют либо традиционные очки, либо методики лазерной коррекции, суть которой состоит в изменении формы роговицы.

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