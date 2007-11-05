Украине в год нужно 2500 почек, 2000 сердец и 1500 печеней для пересадки

В Украине потребности в трансплантации органов в сотни раз превышают число сделанных операций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА со ссылкой на данные, озвученные на заседании Ассоциации хирургов области, на сегодняшний день "ежегодная потребность в трансплантации органов в Украине составляет: в трансплантации почки - 2500, в трансплантации сердца - 2000 и в трансплантации печени - 1500".

При этом за последние 30 лет в стране, по информации Ассоциации хирургов "выполнено лишь 4 пересадки сердца, 58 пересадок печени и менее 2000 операций по трансплантации почки".

"За 1996-2006 г.г. в украинских центрах трансплантологии выполнено всего 790 пересадок почки: 149 - в Киевском центре, 263 - в Донецком, 88 - в Одесском и 290 - в Запорожском", - рассказали на заседании Ассоциации хирургов, отметив, что основная причина проведения столь незначительного, по сравнению с потребностью, числа операций - в несовершенстве украинского законодательства.

В нем, в частности, запрещается врачам брать в умершего "донорские органы" без согласия его родственников, что, в силу временных обстоятельств, делает практически невозможным получение медиками органов, пригодных, для трансплантации.