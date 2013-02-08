Украинцам советуют не ездить в Тунис

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться на данном этапе от любых поездок в Тунис без крайней необходимости в связи с обострением ситуации безопасности в этой стране.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Туниса, во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Оказавшись в чрезвычайной ситуации, украинцы должны безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Тунисской Республике по номерам телефонов: +216 24 600 389 (работает круглосуточно) +216 71 849 861 или +216 71 845 895 или звонить по телефону на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины +38 044 238 16 57.

Как сообщалось, в Тунисе продолжается всеобщая забастовка в знак протеста против убийства известного оппозиционера Шукри Бельида.

Лидер Демократической партии патриотов Ш.Бельид был убит 6 февраля неизвестными возле собственного дома. По данным МВД, его застрелили двое молодых людей, которые потом скрылись с места преступления на мотоцикле.

Гибель оппозиционного политика обострила и без того напряженную ситуацию в стране, где уже несколько месяцев продолжается политическое противостояние. В городах прошли демонстрации протеста и состоялись столкновения с полицией.