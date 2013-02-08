Алкоголиков в Украине будут лечить как психбольных?

Верховной Раде предлагают внести изменения в правила госпитализации в принудительном порядке человека, употребляющего алкоголь и наркотики.

Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте законопроекте о внесении изменений в закон «О психиатрической помощи» (относительно госпитализации лица в психиатрическое учреждение в принудительном порядке), текстом которого располагают «Комментарии»

Авторы законопроекта, народные депутаты от фракции Компартии Петр Цибенко и Ирина Сиприна хотят сделать возможным госпитализацию человека в психиатрическое учреждение в принудительном порядке при установлении у него тяжелого психического расстройства, «вследствие чего он не может осознать вред употребления алкоголя и наркотиков и отказывается от госпитализации в добровольном порядке».

Законопроект устанавливает также новые определения терминов «психические расстройства», «тяжелое психическое расстройство».

Новая редакция терминов подчеркивает, что расстройства вследствие употребления алкоголя и наркотиков относятся к психическим расстройствам и тяжелым психическим расстройствам, что предоставляет возможность врачам-наркологам коллегиально принимать решения по вопросам, связанным с оказанием психиатрической помощи.

Как сообщали «Комментарии», еще в ноябре 2010 года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект «О концепции государственной политики предотвращения злоупотребления алкоголем». Авторы документа (Сергей Шевчук («БЮТ-Б), Татьяна Бахтеева (Партия регионов) и Юрий Гайдаев (КПУ)) предложили снизить потребление спиртных напитков, возобновив работу вытрезвителей и запретив ночную продажу алкоголя.