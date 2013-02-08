Пабат, пострадавший от взрыва, доставлен в немецкую клинику
12:05, 08 февраля 2013Страна
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Подробностей не сообщают
Депутат Киевсовета Александр Пабат, который пострадал от взрыва пиротехники, доставлен в одну из клиник Германии.
Его состояние остается стабильно тяжелым, сообщил УНИАН источник, приближенный к депутату.
Никаких подробностей больше не сообщают.
Как сообщал УНИАН, 2 февраля А.Пабат пытался запустить фейерверк в честь дня рождения сына, который семья отмечала на даче под Киевом. Пиротехника не сработала, А.Пабат наклонился проверить причину. В этот момент произошел взрыв.
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