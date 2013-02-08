Что в рыбе, которую поставляют нам из Вьетнама?

Министерство аграрной политики и продовольствия обеспокоено качеством импортируемой в Украину из Вьетнама рыбы, в связи с чем планирует в марте направить в эту азиатскую страну группу экспертов для изучения ситуации и урегулирования вопросов качества рыбы, говорится в сообщении пресс-службы Минагропрода.

Как сообщается в пресс-релизе, в четверг, 7 февраля, первый заместитель министра аграрной политики Иван Бисюк передал послу Вьетнама в Украине Хо Дак Минь Нгуету официальную просьбу Киева к вьетнамским властям поспособствовать работе украинской делегации.

И.Бисюк проинформировал посла, что в 2012 году Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины зафиксировала 12 случаев нарушения безопасности и качества рыбы и рыбопродукции, поставленной из Вьетнама.

«Мы не могли не прореагировать на эту ситуацию и запретили поставки двум предприятиям. Подчеркну, что это рабочий момент, который требует доработки. Необходимо осуществить дополнительные проверки этих и других предприятий и найти понимание», - цитирует пресс-релиз главу Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Владимира Горжеева.

Посол Вьетнама, сообщается в пресс-релиз, заявила о необходимости найти новый механизм сотрудничества, который поможет укрепить взаимодействие и нарастить объемы торговли между двумя странами.

Министерство аграрной политики сообщает, что общий объем поставок рыбы из Вьетнама за последние два года сократился, но не называет цифр. Всего же в 2012 году товарооборот сельскохозяйственной продукции между Украиной и Вьетнамом вырос по сравнению с предыдущим годом на 44% - до 98,9 млн долл.