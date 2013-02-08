Выплата соцпомощи проходит своевременно – Королевская

Выплата социальной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям проходит своевременно и согласно графику. Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская, отметив, что на эти нужды уже профинансировано 2 млрд 836,3 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

„Выплата социальной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям проходит своевременно и согласно графику. По состоянию на 6 февраля средства первого транша помощи за февраль месяц в размере 2 млрд 836,3 млн грн, а это более 90% месячной потребности, поступили во все регионы Украины. Не позже 11-12 февраля все выплаты должны быть завершены”, - сообщила министр.

Н.Королевская отметила, что Министерство социальной политики в оперативном режиме осуществляет контроль за выплатами, чтобы каждая семья получила помощь своевременно. „Если кто-то не получит выплаты своевременно, мы просим сообщать о таких случаях в „Правительственный контактный центр” или на страницу министерства в Facebook, чтобы мы могли оперативно на это отреагировать”, - сказала она.

*** Государственная помощь семьям с детьми выплачивается в соответствии с Порядком финансирования расходов местных бюджетов на осуществление мероприятий по выполнению государственных программ социальной защиты населения за счет субвенций из государственного бюджета, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2002 года № 256. В соответствии с Порядком, до 10 числа текущего месяца Государственная казначейская служба перечисляет субвенцию на выплату такой помощи (первый транш). В случае возникновения дополнительных обязательств до 25 числа Государственная казначейская служба перечисляет ежемесячно дополнительную субвенцию (второй транш).