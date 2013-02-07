ЮНИСЕФ поддержит программы по защите прав детей в Украине

Представительство Детского фонда Организации Объединенных Наций в Украине (ЮНИСЕФ) готово в рамках сотрудничества с Министерством юстиции Украины оказать техническую помощь для поддержки программ Минюста в сфере защиты прав детей.

Об этом шла речь в ходе встречи заместителя министра юстиции Дмитрия Вороны с руководителем Представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Встреча состоялась сегодня, 7 февраля, с целью обсуждения вопроса о национальной программе реформирования системы правосудия в отношении несовершеннолетних в контексте нового Уголовного процессуального кодекса, отметили в министерстве.

В ходе встречи Юкие Мокуо отметила, что ЮНИСЕФ проводит содержательный диалог и надеется на продолжение эффективного сотрудничества в сфере уголовной юстиции в отношении несовершеннолетних в сотрудничестве с государственными учреждениями Украины.

По итогам встречи стороны пришли к согласию разработать координационный механизм для реализации национальной программы реформирования системы правосудия в отношении несовершеннолетних в Украине.