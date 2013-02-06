Упростят процедуру получения тяжелобольными обезболивающих средств

Министерство здравоохранения Украины инициирует упрощение процедуры получения тяжелобольными обезболивающих средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, сегодня в Украине обеспечение обезболивающими лекарствами предусмотрено не только через сеть лечебно-профилактических заведений, но и через предоставление помощи такими средствами через аптечную сеть, а также в условиях стационара на дому.

Процедура обеспечения обезболивающими препаратами, содержащими наркотические вещества, на сегодняшний день осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденных приказом Минздрава Украины от 21.01.2010 № 11 «Об утверждении Порядка обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в учреждениях здравоохранения Украины». Действие этого Порядка распространяется на все учреждения здравоохранения, внесенные в Перечень, утвержденный приказом Минздрава от 28.10.2002 № 385.

Анализ в настоящее время действующей системы доступности пациентов к обезболивающим средствам показал, что существует потребность в упрощении процедуры их назначения и исключения некоторых регуляторных норм: а именно - исключение таких требований, как создание большого количества комиссий, ответственных, как за назначение этих лекарств, так и за уничтожение их неиспользованных остатков, а также комиссий, ответственных за отчетность. Указанные нормы не были действенным механизмом контроля и предотвращения утечки этих препаратов в незаконный оборот, однако влияли на скорость принятия решения при предоставлении помощи пациенту.

С целью упрощения процедуры получения больными обезболивающих средств Минздрав Украины согласовал проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении Порядка приобретения, перевозки, хранения, отпуска, использования и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в учреждениях здравоохранения», который также согласован всеми заинтересованными ведомствами, и в данное время находится на рассмотрении в Кабмине.

Относительно расширения сети отпуска обезболивающих препаратов, то на сегодняшний день с этой целью Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат, который в ближайшее время будет включен в Государственный реестр лекарственных средств, разрешенных к использованию. Речь идет о таблетированной форме морфина.

Кроме того, до вступления в силу вышеуказанного постановления Кабмина, с целью получения больными на дому обезболивающих лекарственных средств, рекомендуется обратиться к семейному врачу. Он через процедуру оформления стационара на дому осуществит необходимое назначение лекарств и даст разъяснения по поводу их использования, и в случае необходимости - возвращения их неиспользованных остатков в лечебное учреждение.